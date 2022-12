V Albaniji osvobodili zadnjega "medveda iz gostilne"

Linz, 13. decembra - Po več kot 20 letih v ujetništvu je zadnji albanski "medved iz gostilne" po imenu Marko varno prispel v svoj novi dom, zavetišče za živali v Avstriji. Tako imenovane medvede iz gostilne so v Albaniji običajno zapirali v kletke poleg restavracij ali hotelov, kjer so služili kot atrakcija za goste in turiste.