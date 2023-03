Xi prihodnji teden na obisk v Moskvo

Peking/Moskva, 17. marca - Kitajski predsednik Xi Jinping bo prihodnji teden obiskal Moskvo, je danes sporočilo kitajsko zunanje ministrstvo. Obisk so potrdili tudi v Kremlju in navedli, da se bo kitajski voditelj z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom pogovarjal o strateškem sodelovanju in poglobitvi partnerstva med Rusijo in Kitajsko, poročajo tuje tiskovne agencije.