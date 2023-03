Kitajska pozvala Kijev in Moskvo k čimprejšnji obnovi mirovnih pogovorov

Kijev, 16. marca - Kitajski zunanji minister Qin Gang je Kijev in Moskvo danes pozval, naj čim prej znova začneta mirovne pogovore. V telefonskem pogovoru z ukrajinskim kolegom Dmitrom Kulebo je izrazil zaskrbljenost Kitajske, da bi se konflikt "lahko stopnjeval in ušel izpod nadzora", so sporočili v Pekingu.