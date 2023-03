Slovenski umetnik Jaša v projektu The Monuments v Berlinu

Berlin, 17. marca - Na berlinskem prizorišču Kühlhaus bo drevi v sklopu projekta The Monuments s prostorsko instalacijo in performansom nastopil slovenski umetnik Jaša. Projekt The Monuments, ki v Kühlhaus Berlin nastaja skozi daljše obdobje, ima 17 poglavij in vsako je samostojen dogodek. Tokrat bo na vrsti 7. poglavje.