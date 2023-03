Število žrtev poplav v Turčiji narašča

Istanbul, 16. marca - Število žrtev poplav v jugovzhodni Turčiji, ki jo je nedavno prizadel silovit potres, se je povzpelo na 15. O novih žrtvah so poročali iz pokrajin Sanliurfa in Adiyaman, potem ko je bilo v sredo govora o desetih mrtvih in prav toliko pogrešanih, poroča nemška tiskovna agencija dpa.