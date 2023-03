Koalicija na Brdu danes o davčni in šolski reformi

Brdo pri Kranju, 14. marca - Vladna ekipa premierja Roberta Goloba in koalicijski poslanci se bodo danes znova sestali na koalicijskem vrhu na Brdu pri Kranju. Tokratno srečanje bo namenjeno razpravi o spremembah na področju šolskega in davčnega sistema, so napovedali v premierjevem kabinetu. Koalicijski partnerji naj bi poskušali najti soglasje o iskanju novih davčnih virov.