Gospodarska združenja v javnem pismu Golobu o nerešenih vprašanjih na področju energetike

Ljubljana, 16. marca - Reprezentativna gospodarska združenja so danes na premierja Roberta Goloba naslovila javno pismo, v katerem ga opozarjajo na bistvena nerešena vprašanja na področju energetike. Izpostavljajo predvsem položaj velikih in energetsko intenzivnih podjetij ter nekatere rešitve, ki da ustvarjajo nerazumljive in nesprejemljive razlike med podjetji.