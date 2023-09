Furs podjetja poziva k vračilu neupravičene pomoči po prvem zakonu zaradi visokih cen energentov

Ljubljana, 25. septembra - Na Finančni upravi RS (Furs) vse podjetnike in podjetja, ki so prejeli pomoč po zakonu o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu, sprejetem še pred ruskim napadom na Ukrajino, pozivajo, da v primeru neizpolnjevanja pogojev do 10. oktobra oddajo izjavo o vračilu pomoči. S tem se lahko izognejo nadzoru.