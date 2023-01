Na natečaj projekta Sence pandemije: skriti glasovi prispelo 69 avtorskih del

Maribor, 22. januarja - Na natečaj za izbor treh novih dramskih besedil, ki so ga oktobra lani v projektu Sence pandemije: skriti glasovi objavili Zagrebško gledališče mladih, Festival Borštnikovo srečanje in Beograjsko dramsko gledališče, je prispelo 69 izvirnih dramskih besedil avtoric v hrvaškem, srbskem in slovenskem jeziku. Zmagovalke bodo znane konec februarja.