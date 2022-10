V mednarodnem gledališkem projektu o problemu nasilja nad ženskami v času epidemije

Maribor, 25. oktobra - Zagrebško gledališče mladih, Festival Borštnikovo srečanje in Beograjsko dramsko gledališče so združili moči v projektu Sence pandemije: skriti glasovi, ki naslavlja problem nasilja nad ženskami v času zaprtja zaradi covida-19. Danes so objavili javni razpis za dramska besedila, na podlagi katerih bo ob koncu projekta nastala gledališka predstava.