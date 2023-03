Zagovornik: Dodatek za pomoč in postrežbo naj prejmejo vsi otroci in mladostniki z invalidnostmi

Ljubljana, 15. marca - Dodatek za pomoč in postrežbo naj prejmejo vsi otroci in mladostniki z invalidnostmi, ki ga potrebujejo, meni zagovornik načela enakosti. Ministrstvu za delo med drugim priporoča spremembo zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki je po njegovi oceni diskriminatoren do otrok s posebnimi potrebami, je sporočil Zagovornik.