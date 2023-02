Zagovornik opozarja na sprejetje pravilnika o minimalnih zahtevah za dostopnost do blaga in storitev, ki so na voljo javnosti

Ljubljana, 23. februarja - Zagovornik načela enakosti je ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti znova priporočil, naj sprejme pravilnik o minimalnih zahtevah za dostopnost do blaga in storitev, ki so na voljo javnosti. Odsotnost pravilnika namreč poslabšuje položaj ljudi z invalidnostmi, so pri Zagovorniku zapisali v sporočilu za javnost.