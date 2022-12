Ob dnevu invalidov proti diskriminaciji in socialnem izključevanju

pripravila Polona Šega

Ljubljana, 2. decembra - Organizacije invalidov in tisti, ki skrbijo za spoštovanje njihovih pravic, ob mednarodnem dnevu invalidov, 3. decembru, opozarjajo, da so invalidi pogosto žrtve diskriminacije in tvegajo socialno izključevanje. Enakopravno sodelovanje na številnih področjih življenja pa jim otežujejo tudi različne ovire, so opomnili.