Stroka opozorila na negativne posledice predloga uredbe o rabi fitofarmacevtskih sredstev za Slovenijo

Ljubljana, 14. marca - Predlagana evropska uredba o trajnostni rabi fitofarmacevtskih sredstev je za Slovenijo neustrezna in bi oslabila slovensko samooskrbo, so na skupni seji odborov DZ za zadeve EU in za kmetijstvo opozorili predstavniki stroke in kmetijska ministrica Irena Šinko. Uredba premalo upošteva specifike posameznih držav članic, so bili enotni.