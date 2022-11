Zadružna zveza Slovenije za večjo podporo zadrugam pri naložbah

Ljubljana, 27. novembra - Naložbe v živilsko-predelovalno dejavnost so izredno drage in se težko povrnejo, poudarjajo v Zadružni zvezi Slovenije, kjer zato v skrbi za dolgoročno prehransko suverenost države pričakujejo več podpore zadrugam pri naložbah. Ob koncu regijskih posvetov so izpostavili tudi problematiko fitofarmacevtskih sredstev in dobro lansko poslovanje zadrug.