Kmetijski ministri EU o trajnostni rabi fitofarmacevtskih sredstev in posledicah vojne v Ukrajini

Bruselj, 19. julija - Kmetijski ministri EU so na ponedeljkovem zasedanju Sveta EU za kmetijstvo in ribištvo med drugim izmenjali mnenja o predlogu nove uredbe o trajnostni rabi fitofarmacevtskih sredstev in obravnavali razmere na kmetijskih trgih zaradi vojne v Ukrajini. Seznanili so se še s prednostnimi nalogami češkega predsedstva Svetu EU.