V Iranu zaradi zastrupitev učenk aretirali več kot sto ljudi

Teheran, 12. marca - Iranske oblasti so sporočile, da so v zvezi s skrivnostnimi zastrupitvami učenk aretirale več kot sto ljudi. "Med aretiranimi so ljudje s sovražnimi motivi ter ciljem sejanja terorja med ljudmi in šolarji, da bi zaprli šole," je sporočilo notranje ministrstvo. Vrhovno sodišče pa je potrdilo smrtno kazen za švedsko-iranskega disidenta Habiba Čaba.