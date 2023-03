V Iranu na smrt obsodili šest domnevnih teroristov

Teheran, 6. marca - Iransko sodišče je danes na smrt obsodilo šest domnevnih članov teroristične skupine Harakat al-Nidal, ki naj bi med letoma 2017 in 2019 izvedli več napadov. Iranski verski voditelj ajatola Ali Hamenej pa je pomilostil več deset tisoč zapornikov, med njimi tudi mnoge, ki so bili pridržani med nedavnimi protesti, so danes poročali iranski mediji.