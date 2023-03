V Iranu ob novih primerih zastrupitev učenk pozivi k ukrepanju

Teheran, 5. marca - V Iranu so danes poročali o novih primerih zastrupitev dijakinj in študentk, potem ko so iz države že v preteklih dneh prihajale novice o podobnih primerih. Zastrupitve so med ljudmi sprožile val jeze. Več sto iranskih umetnikov je v peticiji obsodilo dejanja, ki so po njihovem prepričanju v škodo pravic deklet, in pozvalo h kaznovanju storilcev.