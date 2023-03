Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (10. 3.)

Ljubljana, 10. marca - Nemška tiskovna agencija dpa je danes poročala predvsem o slovenskem stališču do odločitve Evropskega parlamenta, da prepove avtomobile na notranje izgorevanje do leta 2035. Slovenija je prepoved podprla, na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo pa so poudarili, da je takšen korak dober za doseganje okoljskih ciljev.