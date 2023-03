Mladina o interesih in načelih Evrope (10. 3.)

Ljubljana, 10. marca - Grega Repovž v komentarju Interesi ocenjuje, da evropske institucije in članice EU zaradi nasprotujočih si interesov delujejo nekoordinirano in v nasprotju z lastnimi načeli. S tem pa rušijo zaupanje mednarodne skupnosti in lastnega prebivalstva. Zaradi vojne v Ukrajini tako po njegovem mnenju EU vedno bolj tolerira tudi avtoritarizem.