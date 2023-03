Dnevnik o ustanavljanju novega letalskega prevoznika (11. 3.)

Ljubljana, 10. marca - Anja Hreščak v komentarju Krožni let neke Adrie izpostavlja, da danes o ustanovitvi novega nacionalnega letalskega prevoznika odločajo isti ljudje, ki so potrdili prodajo nekdanje Adrie Airways, ki je sicer več let poslovala z veliko izgubo. Avtorica pa opozarja, da bi s podobno izgubo zelo verjetno poslovala tudi morebitna nova letalska družba.