ARAO v novo preverbo ponudb za izvajalca gradnje odlagališča NSRAO

Krško, 31. marca - Agencija za radioaktivne odpadke (ARAO) je razveljavila svojo prvotno odločitev izpred tedna dni, da ne odda javnega naročila za gradnjo odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov (NSRAO) na Vrbini pri Krškem, in postopek vrnila v fazo preveritve ponudb, poroča portal Eposavje. Ponudbe so sicer oddali trije izvajalci.