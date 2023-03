Predsednica DZ s predstavniki Zdusa o pokojninski reformi in dolgotrajni oskrbi

Ljubljana, 9. marca - Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je sprejela predstavnike Zveze društev upokojencev Slovenije (Zdus), med drugim so se pogovarjali o pripravi pokojninske reforme in zakona o dolgotrajni oskrbi. Predstavniki Zdusa pa so med ključnimi težavami, s kateri se sooča starejša populacija, izpostavili zaskrbljujočo digitalno pismenost.