Klakočar Zupančič s predsednicami parlamentov poziva k enakosti spolov

Ljubljana, 7. marca - Predsednice parlamentov več evropskih držav, med njimi predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič, so ob mednarodnem dnevu žena podpisale pismo "Za pravično in uspešno družbo: enakost spolov". Podpisnice poudarjajo, da je enakost spolov ena od osnovnih zavez evropskih demokracij in hkrati zaščitni znak Evrope kot političnega projekta.