V Društvu SOS telefon ob 8. marcu opozarjajo na nasilje nad ženskami

Ljubljana, 7. marca - V Društvu SOS telefon opozarjajo, da je nasilje nad ženskami ena najpogostejših kršitev človekovih pravic na svetu. Kot so navedli, je po podatkih Statističnega urada RS nasilje s strani intimnega partnerja pri nas doživela skoraj tretjina žensk, ki so bile kadarkoli v partnerskem razmerju, to pomeni več kot 110.200 žensk, starih med 15 in 74 let.