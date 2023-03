Slovenska vojska bo letos izvedla 27 vojaških vaj doma in 44 v tujini

Vrhnika, 7. marca - Slovenska vojska (SV) bo letos izvedla 27 vojaških vaj in 35 urjenj v domovini ter se udeležila 44 vaj in 26 usposabljanj v tujini. Tudi letos bosta najpomembnejši vaji Jadranski udar in Zvezda Triglava. Slovenska vojska ima trenutno približno 5000 pripadnikov, želijo pa si, da bi v svoje vrste privabili predvsem mlade kadre.