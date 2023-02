Zaradi vojaške vaje Navidezni ščit 2023 v prihodnjem tednu povečan hrup

Ljubljana, 12. februarja - Od danes do petka bo potekala vojaška vaja Navidezni ščit 2023, na kateri se bo Slovenska vojska (SV) ob podpori letalstva in v sodelovanju s civilnimi strukturami usposabljala v postopkih elektronskega bojevanja. Sodelovali bodo ameriški in zrakoplovi SV, do petka zato ministrstvo za obrambo napoveduje povečan hrup na območju Postojne in širše.