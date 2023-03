V Tavčarjevem letu predstavitev njegovega vsestranskega delovanja

Visoko, 7. marca - Ob letošnjem Tavčarjevem letu se bo zlasti v Poljanski dolini zvrstila vrsta dogodkov, posvečenih pisatelju Ivanu Tavčarju. Organizatorji so jih predstavili na današnji novinarski konferenci na Visokem, kjer je Tavčar živel in ustvarjal in kjer je tudi pokopan. Kot so pojasnili, želijo predstaviti njegovo delovanje na različnih področjih.