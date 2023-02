Mineva sto let od smrti Ivana Tavčarja

Ljubljana, 19. februarja - Danes mineva natanko sto let, odkar je umrl pisatelj, odvetnik in politik Ivan Tavčar (1851-1923), ki velja za enega najpomembnejših literarnih ustvarjalcev realizma na Slovenskem in politikov tedanje liberalne stranke. Ob okrogli obletnici njegove smrti je vlada letošnje leto razglasila za Tavčarjevo leto.