Po lažni najavi bombe v ljubljanski sodni stavbi ponovno poslujejo

Ljubljana, 14. februarja - V sodni stavbi v Tavčarjevi ulici v Ljubljani, so nekaj pred 9. uro prejeli anonimni klic, da je v prostorih sodišča podtaknjena bomba. Ob pregledu stavbe so policisti ugotovili, da je šlo za lažno najavo, tako sodišče, ki je bilo nekaj časa zaprto, ponovno posluje, so sporočili na spletni strani sodišča.