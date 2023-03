Dnevnik o interpelaciji proti vladi Roberta Goloba (7. 3.)

Ljubljana, 6. marca - Zoran Potič v komentarju Kliči Janšo za umor vlade piše o interpelaciji proti vladi Roberta Goloba, ki so jo vložili poslanci SDS in poteka v okoliščinah, ko ima SDS pod nadzorom znaten delež slovenskih medijev. Avtor meni, da z interpelacijo Janša izziva Goloba, da se z njim neposredno sooči in ga porazi.