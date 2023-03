Primorske novice o ogroženem slovenskem narodu pomorščakov (7. 3.)

Koper, 6. marca - Jan Klokočovnik v komentarju Do kdaj še narod pomorščakov? piše o slovenskem obalnem pasu, ki ga s pomorstvom veže burna in bogata zgodovina. A kljub številnim dosežkom, ponosu in zgodovinskemu spominu je dejstvo, da Slovenija na področjih, ki so povezana s pomorstvom, nazaduje, meni.