Primorske novice o svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju (6. 3.)

Koper, 6. marca - Rok Maver v komentarju Od praznine do zlatega sija piše o svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Planici. Avtor meni, da je bil zaključek tekmovanja kljub številnim težavam vključno s slabšim obiskom in pretiranimi cenami za prireditelje naravnost fantastičen, saj so slovenski skakalci osvojili tri kolajne, vključno z dvema zlatima.