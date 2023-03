Tihanovska v odsotnosti obsojena na 15 let zapora

Minsk, 6. marca - Sodišče v Minsku je danes belorusko opozicijsko voditeljico Svetlano Tihanovsko v odsotnosti obsodilo na 15 let zapora. Spoznana je bila za krivo veleizdaje in zarote z namenom prevzema oblasti, poroča beloruska tiskovna agencija Belta. Tihanovska je sodni proces označila za farso in se zavezala, da bo še naprej nadaljevala svoj politični boj.