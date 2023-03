V Belorusiji Nobelovega nagrajenca Bjaljackega obsodili na deset let zapora

Minsk, 3. marca - Sodišče v Minsku je danes Nobelovega nagrajenca in beloruskega aktivista Alesa Bjaljackega obsodilo na deset let zapora. Spoznan je bil za krivega tihotapljenja in financiranja protestov leta 2020, je poročala beloruska tiskovna agencija Belta. Ob njem so bili na zaporne kazni obsojeni še trije aktivisti, eden od njih v odsotnosti.