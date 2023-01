V Belorusiji začeli soditi poljsko-beloruskemu novinarju

Grodna/Varšava, 16. januarja - V mestu Grodna na zahodu Belorusije ob meji s Poljsko so danes začeli soditi poljsko-beloruskemu novinarju Andrzeju Poczobutu, ki mu zaradi kritik na račun režima beloruskega predsednika Aleksandra Lukašenka grozi do 12 let zapora. Sojenje dopisniku poljskega dnevnika Gazeta Wyborcza, ki so ga aretirali marca 2021, so v Varšavi obsodili.