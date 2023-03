Ta teden preventivna akcija za večjo uporabo varnostnih pasov v vozilih

Ljubljana, 6. marca - Agencija za varnost prometa in policija ta teden izvajata evropsko usklajeno preventivno akcijo za večjo ozaveščenost voznikov o pomenu pripetosti z varnostnim pasom in ustreznih zadrževalnih sistemov med vožnjo. Policisti bodo poostren nadzor izvajali po vsej Sloveniji. Aktivnosti so usklajene tudi z Evropskim združenjem prometnih policij.