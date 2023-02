Poteka akcija za večjo varnost voznikov tovornjakov in avtobusov

Celje, 17. februarja - Agencija za varnost prometa in policija ta teden izvajata nacionalno preventivno akcijo Truck & Bus za večjo varnost voznikov tovornih vozil in avtobusov. Vozniki tovornih vozil so lani pri nas povzročili vsako sedmo prometno nesrečo, delež umrlih v prometnih nesrečah zaradi voznikov tovornih vozil pa je devetodstoten.