Pred programskim svetom RTVS bo poročilo zavoda za lani

Ljubljana, 6. marca - Programski svet Radiotelevizije Slovenija bo danes med drugim obravnaval poročilo zavoda za leto 2022, ki so ga končali s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 96.000 evrov. Po pojasnilu vodstva so na poslovanje pozitivno vplivali znižanje stroškov dela in prihodki iz tržnih dejavnosti. Pred svetom bodo tudi podatki o gledanosti TV programov.