Planico zadnji vikend reševali skakalci

pripravil Aleksander Gasser

Planica, 5. marca - Nordijsko svetovno prvenstvo v Planici je končano. Slovenski prireditelji radi poudarjajo, da gre za največji športni dogodek v Sloveniji, ki pa je bil vse do zadnjih dni daleč od pričakovanj javnosti. Svetovni prvak Timi Zajc in skakalna ekipa so vtis celotnega dogodka vsaj doma vendarle močno popravili.