* Izidi, smučarski tek, moški, 50 km (klasično): 1. Paal Golberg (Nor) 2:01:30,2 ure 2. Johannes Hösflot Klaebo (Nor) + 1,0 3. William Poromaa (Šve) 1,2 4. Calle Halfvarsson (Šve) 1,6 5. Martin Loewstroem Nyenget (Nor) 6,2 6. Iivo Niskanen (Fin) 9,4 ... 39. Miha Ličef (Slo) 10:11,3 45. Jošt Mulej (Slo) 20:08,7 - odstopil: Miha Šimenc (Slo)