Trondheim z novimi skakalnicami in do 250.000 navijači

Planica, 6. marca - Planico 2023 bo kot gostitelj svetovnega prvenstva nasledil Trondheim 2025. Tam so pred kratkim v centru Granasen Skisenter namenu izročili nove skakalnice in s tem že pridobili najpomembnejšo infrastrukturo za izvedbo tekmovanja. V Planici so norveški organizatorji nabirali izkušnje.