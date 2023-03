Policija zaradi vstopa na bežigrajski stadion popisala protestnike

Ljubljana, 3. marca - Današnji shod mladih za podnebno pravičnost v Ljubljani je sprva potekal v skladu z napovedanim programom, nato pa so protestniki vstopili na bežigrajski stadion, ki je v zasebni lasti. Pri tem so poškodovali in odstranili verigo na vratih objekta, storilca policisti še iščejo. Popisali so sicer 48 oseb.