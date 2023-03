Mladi za podnebno pravičnost: Dovolj imamo praznih obljub

Ljubljana/Maribor, 3. marca - Mladi za podnebno pravičnost so danes s protestom v središču Ljubljane glasno opozorili na ignoranco oblastnikov do reševanja okoljske krize in jih pozvali k ukrepanju. Na shodu so se jim pridružili tudi somišljeniki iz drugih organizacij, gibanj in sindikatov. "Danes smo tukaj, ker imamo dovolj praznih obljub," je poudarjala zbrana množica.