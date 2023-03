Več tisoč mladih po svetu sodelovalo v podnebnih protestih

Rim/Dunaj/Berlin, 3. marca - Na tisoče mladih po vsem svetu je danes v okviru usklajenega globalnega protesta na ulicah od pristojnih zahtevalo nujnejše ukrepanje za naslavljanje podnebnih sprememb. Med prvimi so se na ulice podali mladi na Novi Zelandiji, kasneje pa so se jim pridružili tudi mladi v Nemčiji, Italiji in Avstriji, poroča nemška tiskovna agencija dpa.