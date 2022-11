Ljubljana, Kranj in Velenje v partnerstvu do podnebne nevtralnosti

Ljubljana, 9. novembra - Ljubljana, Kranj in Velenje, ki so bili izbrani v skupino 100 podnebno nevtralnih in pametnih evropskih mest, so se danes zavezala za vzpostavitev slovenskega partnerstva pri preobrazbi za doseganje podnebne nevtralnosti do leta 2030. Po mnenju ljubljanskega župana Zorana Jankovića bodo oblikovali smernice za ostala slovenska mesta.