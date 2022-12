V Koaliciji za trajnostno prometno politiko s številnimi predlogi za podnebno nevtralno Ljubljano

Ljubljana, 3. decembra - V Koaliciji za trajnostno prometno politiko, neformalnem združenju organizacij in posameznikov, ki si prizadeva za trajnostno prometno politiko v Sloveniji, so v luči pogovorov o koalicijski pogodbi v ljubljanskem mestnem svetu pripravili nabor ciljev in ukrepov za uresničevanje vizije Ljubljane kot podnebno nevtralnega mesta.