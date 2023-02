Motnje dihanja v spanju vse pogosteje zaznana težava

Golnik, 27. februarja - Motnje dihanja v spanju so vse bolj pereč javno zdravstveni problem, saj ocene kažejo, da se z njimi sooča kar okoli 150.000 Slovencev. Na Kliniki Golnik, kjer se z diagnostiko in zdravljenjem motenj dihanja v spanju ukvarjajo že več kot 20 let, so zato minuli konec tedna pripravili 2. simpozij o spalni apneji.