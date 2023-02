Največji izzivi v zdravstvu lani povezani z dostopnostjo do družinskega zdravnika in čakalnimi dobami

Ljubljana, 27. februarja - Upravni odbor ZZZS je na današnji seji potrdil predlog letnega poročila za lani in obravnaval vsebinsko poslovno poročilo ZZZS o izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja. Največji izzivi v zdravstvu so bili tudi lani povezani z dostopnostjo do izbranega družinskega zdravnika in obvladovanjem čakalnih dob, kaže poročilo.